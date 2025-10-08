إجلاء جميع متسلقي إيفرست العالقين من واد ناء بالتبت

قالت السلطات إن فرق الإنقاذ أرشدت كل من تبقى من العالقين بالقرب من الواجهة الشرقية لجبل إيفرست في التبت إلى بر الأمان أمس الثلاثاء 7\10\2025، بما في ذلك المئات من المرشدين المحليين والرعاة، وهو ما ينهي واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.

كان المئات من المتسلقين قد تقطعت بهم السبل في ثلوج كثيفة مطلع الأسبوع في وادي كارما المعزول بعد أن تسببت عاصفة ثلجية قوية بصورة غير معتادة في تساقط الثلوج بغزارة في المنطقة.

وانهمرت الثلوج طوال يوم السبت في الوادي الذي يقع على ارتفاع 4200 متر تقريبا. وفي يوم الأحد، أرشد أفراد الإنقاذ نحو 350 متسلقا إلى بر الأمان.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية مساء أمس الثلاثاء 7\10\2025 أنه تم إجلاء ما مجموعه 580 من المتسلقين والمتنزهين إلى جانب أكثر من 300 من المرشدين والرعاة وغيرهم من أفراد الدعم.