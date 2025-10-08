الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجلاء جميع متسلقي إيفرست العالقين من واد ناء بالتبت

منذ 10 ثواني
أحد متسلقي الجبال يتمسك بالحبل خلال جلسة تسلق الجليد في معسكر قاعدة إيفرست في 15 أبريل/نيسان 2025. رويترز

أحد متسلقي الجبال يتمسك بالحبل خلال جلسة تسلق الجليد في معسكر قاعدة إيفرست في 15 أبريل/نيسان 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات إن فرق الإنقاذ أرشدت كل من تبقى من العالقين بالقرب من الواجهة الشرقية لجبل إيفرست في التبت إلى بر الأمان أمس الثلاثاء 7\10\2025، بما في ذلك المئات من المرشدين المحليين والرعاة، وهو ما ينهي واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.

كان المئات من المتسلقين قد تقطعت بهم السبل في ثلوج كثيفة مطلع الأسبوع في وادي كارما المعزول بعد أن تسببت عاصفة ثلجية قوية بصورة غير معتادة في تساقط الثلوج بغزارة في المنطقة.

وانهمرت الثلوج طوال يوم السبت في الوادي الذي يقع على ارتفاع 4200 متر تقريبا. وفي يوم الأحد، أرشد أفراد الإنقاذ نحو 350 متسلقا إلى بر الأمان.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية مساء أمس الثلاثاء 7\10\2025 أنه تم إجلاء ما مجموعه 580 من المتسلقين والمتنزهين إلى جانب أكثر من 300 من المرشدين والرعاة وغيرهم من أفراد الدعم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

أمل عرفة
اعتذار علني لـ "أمل عرفة" يكشف خفايا الابتزاز
الفنان فضل شاكر
الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني
المصممة فيكتوريا بيكهام ترحب بالحضور خلال عرض مجموعتها الجاهزة للارتداء لربيع/صيف 2026 خلال أسبوع الموضة في باريس، فرنسا، 3 أكتوبر 2025. رويترز
فيكتوريا بيكهام تعرض فساتين انسيابية في أسبوع الموضة بباريس

الأكثر قراءة

مسيرة إسرائيلية
الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
طقس لبنان
تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
مقاتلون من حزب الله
استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"