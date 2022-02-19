إحصاءات للكويت حول العاملين الذين تزيد أعمارهم عن ال60 عاماً

في آخر الأحصاءات ا في الكويت التي أشارت الى أن بلغ عدد الوافدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في الكويت نحو 68 ألفا يعملون في القطاعين الحكومي والخاص، بحسب إعلام محلي.

وقالت صحيفة “الأنباء” الكويتية، نقلاً عن إحصاء رسمي إن من بين هؤلاء 40.38 ألفا تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما, ويعمل في الكويت نحو 27.6 ألف مقيم ومقيمة تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وفق المصدر ذاته.

ويضم القطاع الحكومي في الكويت نحو 5040 وافداً ووافدة تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاما، 3643 منهم تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما، و1397 آخرون فوق الـ 65 عاما.

فيما يعمل 63 ألف وافد ووافدة تجاوزت أعمارهم الـ 60 في القطاع الخاص، 36.7 ألفا تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما، و26.2 ألفا تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاما.

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت جريدة “الكويت اليوم” الرسمية قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح بتجديد أو تحويل أذونات العمل للوافدين ممن بلغوا الستين فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دون.

ونص القرار، على أنه يسمح لهذه الفئة بتجديد أذون العمل مع استيفاء رسم بقيمة 250 دينارا، إضافة إلى وثيقة للتأمين غير قابلة للإلغاء من قبل إحدى شركات التأمين المدرجة في البورصة.

يشار إلى أن موضوع إذن العمل لمن بلغ الـ60 من حملة الشهادة الثانوية وما دونها قد ثار بشأنه جدل كبير داخل المجتمع الكويتي، وتم تعديل القرار الخاص به أكثر من مرة، ونظم بعض الكويتيين حملات ضده على وسائل التواصل الاجتماعي رافضين عدم التجديد لهم ومطالبين بـ”الوفاء” لمن أفنى عمره في خدمة الكويت من الوافدين.







