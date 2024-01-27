إحصائية تكشف عدد المنتحرين في اليابان خلال 2023

كشفت إحصاية حديثة عن أعداد المنتحرين في اليابان خلال العام الفائت 2023، وبينت أن معظمهم من الذكور.

وتراجعت نسبة الانتحار في اليابان بنسبة 36%، خلال العام الماضي، إذ أظهرت بيانات رسمية أن البلاد سجلت 21 ألفاً و818 حالة انتحار خلال 2023.

وحسب بيان أصدرته وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، فإن معظم المنتحرين ذكور

وبحسب ذات البيان بلغ عدد الذكور المنتحرين 14 ألفاً و854 ذكرا، مقابل 6 آلاف و964 أنثى.

كما أشارت الشرطة إلى انتحار 1010 طالب، وأضافت أن من بينهم 507 في مراحل الدراسة الأساسية، ابتدائي وإعدادي وثانوي.

وبحسب البيان، فقد جاءت المشكلات الصحية وتكاليف المعيشة وظروف العمل ضمن أول ثلاثة عوامل أدت إلى الانتحار.