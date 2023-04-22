إخلاء سبيل وسام فارس: "الحقيقة قد ما طوّلت رح تبيّن"

أُخلي سبيل الممثّل وسام فارس، بعد توقيفه نتيجة إشكال في النافعة بينه وبين عنصر في قوى الأمن الداخلي.

وقال فارس بعد إخلاء سبيله: “الحقيقة قدّ ما طوّلت رح تبيّن.. وأشكر كلّ مَن وقف إلى جانب عائلتي في هذه الفترة”.

من جهته، أشار محامي الممثّل وسام فارس، إلى أنّ “الفيديوهات أظهرت أنّ وسام لم يعتدِ على عنصر قوى الأمن وهو تعهّد بتسديد نفقات استشفاء العنصر مع حقّ فارس الكامل بالإدعاء، لأنّه تعرّض لإصابة في أنفه ويحتاج إلى عملية”، لافتاً إلى أنّ “قوى الأمن ستفتح تحقيقاً بحقّ العنصر نظراً لإقدامه على مخالفتين”.