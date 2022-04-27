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إدارة نادي "فينيسيا" المهدد بالهبوط تقيل المدرب زانيتي

27 - أبريل - 2022
باولو زانيتي

باولو زانيتي

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أعلنت إدارة نادي فينيسيا المتعثر بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن إقالة المدرب باولو زانيتي وتعيين أندريا سونتشين حتى نهاية الموسم.

وساعد زانيتي فينتسيا في التأهل لدوري الأضواء في الموسم الماضي بعد غياب 19 عاما لكنه غادر تاركا الفريق في المركز الأخير بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان عقب ثماني هزائم متتالية بالدوري.

وقال دانكان نيديراور رئيس فينتسيا “كما قلنا في الأيام السابقة نتشاطر جميعا الفضل في النجاح في الموسم الماضي لكن يجب أن نتحمل المسؤولية عن إخفاق الموسم الحالي”.

وأضاف “من الواضح أيضا ضرورة التغيير للقتال حتى نهاية الموسم وفعل كل شيء نعتقد أنه يلزم لخلق أجواء تجعل المعجزة ممكنة وجماهيرنا تستحق ذلك.

“طلبنا من زانيتي وطاقمه التنحي. عشنا فترات جيدة وأخرى سيئة وبنينا علاقة متينة وهذه التغييرات طبيعية في عالم كرة القدم”.

واستعان فينتسيا بمدرب فريق الشباب السابق سونتشين لقيادة التشكيلة في آخر خمس مباريات وسيعلن النادي عن مدربه الثابت الجديد في نهاية الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

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