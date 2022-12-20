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إدانة "ذئب هوليوود" هارفي واينستين بالاغتصاب

منذ ساعة واحدة
هارفي واينستين

هارفي واينستين

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أدين المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بالاغتصاب في محاكمة في لوس انجليس ،الاثنين، وهي ثاني إدانة للرجل الذي كان يوما واحدا من أبرز صانعي الأفلام في هوليوود والذي أصبح محورا لمزاعم اعتداء جنسي ظهرت على السطح قبل خمس سنوات، وفقا للمحكمة العليا في لوس انجليس.

ووجهت اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأتين عام 2013 لواينستين، الذي عرف بلقب “ذئب هوليوود”، وواينستين متهم باغتصاب امرأة والاعتداء جنسياً على الأخرى.

وأدانت هيئة المحلفين واينستين بارتكاب جريمة الاغتصاب والجماع القسري عن طريق الفم وهتك عرض امرأة واحدة، لكنها برأته من التهم المتعلقة بضحية ثانية مزعومة.

ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بشأن اتهامه بالاغتصاب من قبل جنيفر سيبل نيوسوم زوجة حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، ولم تتوصل إلى حكم بخصوص اتهامات تتعلق بامرأة واحدة أخرى.

وامتنع المنتج السابق عن الإدلاء بإفادته خلال المحاكمة، لكنّه دأب على القول إنّ العلاقات الجنسية مع النساء اللواتي يلاحقنه قضائياً حصلت برضاهنّ.

وفي المجموع، اتّهمت حوالى 90 امرأة، بينهن النجمات أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وسلمى حايك، واينستين بالتحرّش جنسياً بهنّ أو الاعتداء جنسياً عليهنّ. لكنّ الكثير من هذه القضايا سقط بالتقادم، إذ يعود تاريخ بعضها إلى العام 1977.

وواينستين متّهم أيضاً في المملكة المتحدة بارتكاب اعتداءات جنسية تعود وقائعها إلى 1996.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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