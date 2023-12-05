إدراج "الدبكة الشعبية الفلسطينية" على قائمة التراث العالمي

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية الثلاثاء أن اللجنة الحكومية الدولية لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي وافقت على اعتماد الطلب الفلسطيني إدراج “الدبكة الشعبية الفلسطينية” على قائمة منظمة التربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال اجتماعها بمدينة كاسان في بتسوانا.

وقال وزير الثقافة الفلسطينية الدكتور عاطف أبو سيف إن هذا القرار يأتي نتيجة جهود قامت بها السلطات الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية منذ عامين وفقا لمعايير اليونسكو المعمول بها لتسجيل الملفات على هذه القائمة.

وأضاف أبو سيف في تصريح من غزة أن تسجيل الدبكة الشعبية الفلسطينية على القائمة يعتبر الملف الثالث المسجل باسم فلسطين بعد ملفي الحكاية الشعبية وملف فن التطريز الفلسطيني.

وتابع قائلا “يأتي هذا القرار انتصارا لشعبنا الذي يؤكد يوميا في صراعه مع الاحتلال على حتمية البقاء ووجوب الوجود”.

وأردف أن هذا القرار يأتي أيضا “في ظل مرحلة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة لأبشع مظاهر العدوان الغاشم الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والحكاية الفلسطينية، على مرأى ومسمع العالم”.

وقال أبو سيف إن الحفاظ على التراث الفلسطيني بشكله المادي وغير المادي بوصفه اللبنة الأساسية في بناء الهوية الفلسطينية “هو مهمة وطنية خالصة لأنه دليل على هُويتنا وروايتنا الفلسطينية أمام كل محاولات المحو والإلغاء والسرقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول بكل الطرق القضاء على الهوية والرواية الفلسطينية”.

وقدمت السلطات الفلسطينية أيضا ملف الصابون التقليدي (النابلسي) لتسجيله على القائمة في عام2025 وذلك بعدما استوفى جميع المعايير التي تحكم التسجيل.