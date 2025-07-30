إدراج صهاريج عدن التاريخية بقائمة التراث العربي المعماري والعمراني

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، اليوم الأربعاء، إدراج صهاريج عدن التاريخية في محافظة عدن بجنوب اليمن بقائمة التراث العربي المعماري والعمراني.

وقالت حفيظة الشيخ الأمين العام للجنة اليمنية للتربية والثقافة والعلوم إن القرار اتخذ في ختام الاجتماع العاشر لمرصد التراث المعماري والعمراني التابع لمنظمة “الألكسو” في بيروت اليوم.

وأضافت أن هذه الخطوة “تأتي حصيلة تعاون بين اللجنة اليمنية للتربية والثقافة، وهيئتي الآثار والمتاحف، والمحافظة على المدن التاريخية بعدن”.

تعد صهاريج عدن التاريخية ​الواقعة على سفوح الجبال المحيطة بمدينة كريتر في عدن القديمة من أشهر المعالم التاريخية في اليمن وتقع في قمة مصبات وادي الطويلة من الجهة الغربية لمدينة كريتر.

وقدر الباحثون عددها بحوالي 55 صهريجا في الماضي، أما ما هو قائم حاليا فعدده 18 تستوعب نحو 20 مليون جالون من الماء.

وتتصل الصهاريج بقنوات ومصارف داخلية كانت تعرف قديما بأنها “شبكات ري وسقيا” تصل إلى مختلف مناطق سكان المدينة والمزارع المحيطة بها.

والطويلة اليوم هو حي من أشهر أحياء مدينة عدن القديمة، وسميت الصهاريج باسم الحي.

ولا يُعرف تاريخ محدد لإنشاء الصهاريج على وجه الدقة لكن المراجع التاريخية تشير إلى أنها تعود إلى ما قبل الميلاد.

وتعرضت الصهاريج بمرور السنوات للإهمال وتراجعت أهميتها كمصدر للمياه بالمدينة مع تجديد شبكات المياه واعتماد عدن على مياه الآبار الجوفية، ما تسبب في إغلاق مصارف المياه وانسداد قنوات الري.

لكن مؤخرا عادت السلطات المحلية للاهتمام بالصهاريج وتحديثها وصيانتها بشكل دوري، حفاظا على المدينة التي تقع أسفل الصهاريج من الفيضانات وسيول الأمطار المتدفقة.