إدريسا جاي أشعل أزمة المثلية في أوروبا دون أن ينطق بكلمة واحدة

أحدث السنغالي إدريسا جاي، لاعب باريس سان جيرمان زلزالا تردد صداه في أرجاء العالم، دون أن ينطق بكلمة واحدة، والذي حظي بدعم هائل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وتعرض إدريسا جاي انتقادات لاذعة بعد رفضه اللعب في الجولة الخاصة بدعم المثليين، في الدوري الفرنسي.

ووضع الاتحاد الفرنسي علم المثليين على أرقام القمصان، ليغيب جاي عن لقاء فريقه أمام مونبلييه.

برر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان غياب نجم خط الوسط عن المباراة لأسباب شخصية.

من هو إدريسا جاي؟

إدريسا جانا جاي لاعب دولي سنغالي، من مواليد 26 سبتمبر/ أيلول 1989 ويلعب في مركز خط الوسط الدفاعي، وخاض العديد من التجارب الاحترافية في أوروبا، تحديدا بين إنجلترا وفرنسا.

واستهل إدريسا جاي مشواره الاحترافي مع فريق الشباب في ليل الفرنسي عام 2008، قبل تصعيده بين الكبار حتى 2015 وتوج معه بلقب الدوري المحلي، قبل خوض تجربتين في إنجلترا بين صفوف أستون فيلا وإيفرتون.

ومع العودة إلى فرنسا من بوابة باريس سان جيرمان، بلغ إدريسا جاي نهائي دوري أبطال أوروبا مع بطل فرنسا عام 2020 لكنه خسر اللقب على يد بايرن ميونخ الألماني.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك جانا جاي العديد من الإنجازات، وشارك في أولمبياد لندن 2012 وكأس العالم 2018 وتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.