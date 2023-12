إد شيران يستهل 2024 بأكبر حفل في الهواء الطلق

يحيي النجم البريطاني إد شيران أكبر حفل غنائي موسيقي في الهواء الطلق تشهده دبي على الإطلاق، ضمن جولته الغنائية “Mathematics Tour”، التي تتضمن 22 حفلاً، تنطلق من البحرين يوم 15 كانون الثاني المقبل، بعدها الإمارات.

ويحتضن استاد “ذا سيفنز” في دبي، حفلتين متتاليتين يومي 19 و20 كانون الثاني المقبل، للمغني وكاتب الأغاني، وصاحب الأرقام القياسية، ليعود من خلالهما إد شيران إلى دبي، بعد 6 سنوات، منذ آخر حفلاته في 2017.

وصمم لهذا الحدث، مسرح مركزي بزاوية 360 درجة، للمرة الأولى في المنطقة، بحيث يتوسط المغني وفرقته خشبة المسرح ويلتف حولهم الجمهور.

ويتيح هذا التصميم الرؤية بشكل واضح من أي مكان في الحفل، وبهذا يتسنى للجميع متابعة أداء نجمهم المفضل والاستمتاع بالموسيقى الحية.

ومن المرتقب أن يؤدي إد شيران جميع أغانيه الشهيرة التي لاقت نجاحاً عالمياً واسعاً، بما في ذلك “Shape of You” و”Shivers” و”Bad Habits”، كما سيدعمه في كلتا الليلتين زميله البريطاني كالوم سكوت، الذي اشتهر بأغانيه الناجحة مثل “Dancing On My Own” و”Where Are You Now”.

كما تتضمن الجولة أيضاً وجهات أخرى، من ضمنها اليابان وتايلاند والهند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين وتايوان، بالإضافة إلى وجهات أوروبية يزورها إد شيران خلال صيف العام المقبل.

وتأتي جولة شيران في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لعام 2024 في أعقاب جولته الناجحة في الولايات المتحدة الأميركية، والتي سجلت أرقاماً قياسية في الحضور في استاد SoFi في لوس أنجلوس واستاد MetLife في نيوجيرسي.