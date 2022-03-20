إذا كان زوجك يشعر بالغيرة.. إليك هذه القواعد

تعانى بعض الزوجات من غيرة الزوج الزائدة والتي تتسبب في شعورها الدائم بالإزعاج والقلق والخوف من أي خطوة تخطيها حتى لا يساء فهمها من قبل الزوج، وقد يتطور الأمر إلى إثارة الخلافات والمشاكل دائماً بينهما، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في التقرير طرق التعامل مع الزوج الغيور ، وفقاً لما ذكره موقع “bustle”.

طرق التعامل مع الزوج الغيور:

التحاور:

إذا شعرت الزوجة بأن غيرة زوجها تؤثر سلباً على علاقتهما، فلابد من الجلوس مع الزوج والتحدث معه عن الأسباب التي تجعله يشعر بالغيرة وتنصت له جيداً وتصحح له سوء فهمه.

ابتعدي عن طرق التبرير:

إذا بدأ الزوج في اتهام زوجته بشيء غير صحيح، فلا يجب على الزوجة أن تشعل الخلاف معه بل تأخذ خطوة للوراء وتقيم الموقف لأنها إذا حاولت التبرير فقد يسيء زوجها فهمها، ويزداد غضبه، لذلك يجب عليها التحدث معه بهدوء وحل المشكلة معه.

يجب أن تثبتي حبك له

بعد التحدث مع الزوج عن غيرته وأسبابها، يجب على الزوجة أن تظهر مدى حبها له مما يساعد على شعور الزوج بالإطمئنان وإنهاء سوء التفاهم.

التواجد دائما إلى جنبه

يساعد التواصل الدائم بين الزوج وزوجته على تقوية العلاقة وإنهاء أي سوء تفاهم قد يحدث من قبل الطرفان ويساعد أيضاً على زيادة الثقة بينهما.

التحلي بالصبر

مشكلة الغيرة الزائدة عند الزوج لا تحل بين عشية وضحاها، لذلك يجب على الزوجة أن تتحلى بالصبر وتعمل على دعم زوجها دائماً حتى يتخلص من هذه الصفة.