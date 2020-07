إذا كنت ترغب بجولة في كوكب المريخ..إليك هذا الفيديو

ربما تمضي سنوات أو عقود قبل أن تطأ قدم سطح كوكب المريخ، لكن في وسعك الآن القيام بجولة في الكوكب الأحمر دون أن تغادر منزلك.

وأنتجت وكالة الفضاء الأوروبية، مقطع فيديو يمنح مشاهديه “جولة افتراضية” في الفضاء، من خلال مزج الصور التي جمعها الوكالة عن المريخ، ونشرت للمرة الأولى في أواخر عام 2018.

وتظهر الصور تفاصيل سطح الكوكب الأحمر، من زوايا مختلفة، وتحلق بالمشاهدين فوق الفوهة المتجمدة في المريخ، التي يطلق عليها اسم “كوروليوف”.

وتقع الفوهة في منطقة تسمى الأراضي الشمالية المنخفضة في المريخ، يبلغ عرضها 82 كيلومترا وعمقها نحو 1.6 كيلومتر، وأرضيتها مغطاة بطبقة من الجليد المائي السميك.

ويغطي الجليد أرضية الفوهة، ويصل عمقه في مركز الفوهة إلى نحو 1524 مترا.

وتعمل طبقة الجليد في الفوهة كمصيدة للهواء الذي يتحرك صوب المنطقة، وتسحبه صوب طبقة الجليد ليشكل طبقة إضافية فوقها.

وتكوّن هذه الطبقة الجديدة “درعا” يحمي الجليد من الاندثار، ويحافظ على استقراره.

Fly over the famous 82 km wide water-ice-filled Korolev crater on #Mars, in this movie based on images taken by ESA’s #MarsExpress in 2018 👉https://t.co/30eY4irzk6 pic.twitter.com/ZfFiCqBzvQ

— ESA (@esa) July 2, 2020