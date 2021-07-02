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إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس أوروبا

3 - يوليو - 2021
المنتخب الإسباني

المنتخب الإسباني

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تمكن المنتخب الإسباني من حجز مقعده في الدور نصف النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم، بتغلبه 3-1 على المنتخب السويسري، في سان بطرسبورغ.

وانتهب المبارة الأصلية بين الفريقين بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليتم حسمها بركلات الترجيح فيما بعد.

وافتتحت إسبانيا التسجيل بهدف للاعب سويسرا دنيس زكريا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (8)، قبل أن يدرك جيردان شاكيري التعادل (68)، قبل أن تتلقى الأخيرة ضربة موجعة بطرد لاعب وسطها ريمو فرويلر بسبب تدخل على البديل جيرارد مورينو (77).

وتصدى الحارس الإسباني أوناي سيمون لركلتي فابيان شار ومانويل أكانجي، فيما علت تسديدة روبن فارغاس العارضة قبل أن يحسم ميكيل أورياسابال الفوز.

وتلتقي إسبانيا في الدور المقبل مع بلجيكا أو إيطاليا اللتين تلتقيان لاحقًا في ميونيخ.

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