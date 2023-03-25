إسبانيا تنتزع ثلاثية نظيفة من النرويج بتصفيات أوروبا 2024

أحرز داني أولمو هدفا مبكرا وأضاف خوسيلو هدفين، لتفوز إسبانيا 3-صفر على النرويج في بداية مشوارها بتصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم مع بدء حقبة جديدة مع المدرب لويس دي لافوينتي (السبت 25-3-2023).

وتقدمت إسبانيا بهدف بعد 13 دقيقة عن طريق الجناح أولمو بعدما تلقى تمريرة من المدافع أليخاندرو بالدي.

وأضاف المنتخب صاحب الأرض الهدف الثاني بواسطة المهاجم خوسيلو في الدقيقة 84، بعد المشاركة بثلاث دقائق، مستفيدا من تمريرة عرضية متقنة من زميله فابيان رويز.

وسجل المهاجم البالغ عمره 32 عاما هدفا آخر، في ظهوره الدولي الأول، بعد دقيقة واحدة ليجعل النتيجة 3-صفر بعد متابعة كرة مرتدة.

ولم ينصب تركيز إسبانيا، التي بدأت مرحلة إعادة بناء تحت قيادة مدربها الجديد بعد الخروج من دور الستة عشر لكأس العالم أمام المغرب، بشكل كامل على الاستحواذ على الكرة، واعتمدت بشكل أكبر على اللعب المباشر على مرمى المنافس.

وتحسن أداء النرويج، التي افتقدت الهداف إرلينج هالاند بسبب إصابة في الفخذ، بمرور الوقت لكنها أهدرت الفرص بواسطة مارتن أوديجارد وفريدريك أورسنيس وألكسندر شورلوت.

وستلعب إسبانيا مع أسكتلندا في جلاسجو يوم الثلاثاء بينما تلعب النرويج في ضيافة جورجيا ضمن الجولة الثانية للتصفيات الأوروبية.