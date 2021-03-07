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إصابة الفنانة المصرية غادة عادل بفيروس كورونا

7 - مارس - 2021
غادة عادل

غادة عادل

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أعلنت الفنانة المصرية غادة عادل، السبت، عن إصابتها بكورونا وخضوعها للحجر المنزلي حالياً واتباعها بروتوكول العلاج.

يذكر أن عادل كانت تقوم بتصوير فيلم جديد في الفترة الماضية، قبل اكتشاف إصابتها بالفيروس. وقد حذرت من خالطوها مؤخراً حال تأكدها من إصابتها.

ما من المنتظر أن تبقى في العزل المنزلي لحين تحسن حالتها الصحية، على أن تقوم بإعادة المسحة وانتظار نتيجتها الجديدة.

ومن المقرر أن تعود الفنانة إلى تصوير فيلمها الجديد تمهيداً لعرضه في الصيف المقبل وممارسة نشاطها الفني بشكل طبيعي، بعد شفائها.

يشار إلى أنه بذلك تنضم غادة عادل إلى عدد كبير من النجوم الذين أصيبوا بالفيروس مؤخراً، أبرزهم أحمد مكي ونجلاء بدر ودينا وتوفيق عبد الحميد.

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