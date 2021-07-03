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إصابة الفنانة ليلى طاهر بكورونا؟

3 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 1:02 مساءً
ليلى طاهر

ليلى طاهر

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بعد ان كشف الإعلامي المصري، محمود سعد، عن إصابة الفنانة ليلى طاهر، بفيروس كورونا المستجد، نفت الاخيرة ذلك، فبحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” أشار محمود سعد إلى أن الفنانة ليلى طاهر كانت ستظهر معه في حلقة أمس الجمعة من برنامجه “آخر النهار” المذاع على قناة النهار الفضائية، إلا أنها لم تظهر بسبب الإصابة بفيروس كورونا”، كما أعلن الإعلامي المصري أنه “تحدث مع ليلى طاهر، وكشفت له عن إصابتها بفيروس كورونا، وأنه سوف ينتظرها حتى تتعافى ويجري معها حوارا”.

ونقلت “اليوم السابع” عن ليلى طاهر أنها “أصيبت بفيروس كورونا منذ شهرين، ودخلت مرحلة العزل، ولكنها حاليا شفيت تمام”، مؤكدة أن صحتها “زي الفل”.

 

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