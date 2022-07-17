إصابة الفنان خالد الصاوي بفيروس كورونا

أعلن الفنان المصري خالد الصاوي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الصاوي، صورته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وأرفقها بتعليق قال خلاله: “مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان.. هندم أهلك يا كورونا يا عرة”.

من ناحية أخرى أوشك خالد الصاوي على الانتهاء من تصوير فيلم “مغامرات كوكو” مع الفنان بيومي فؤاد، ويجسد خلاله دور الطبيب فوزي الذي ينافس الطبيب كمال الشهير بـ”كوكو” وهي الشخصية التي يلعبها الفنان بيومي فؤاد.

كما يعرض للصاوي حاليا عبر منصة “شاهد” الرقمية مسلسل “الثمانية” والذي حقق نسب مشاهدة عالية منذ طرح أولى حلقاته، ويشارك في بطولته آسر ياسين، ريم مصطفى، محمود البزاوي، غادة عادل، منذر رياحنة، محمد علاء.

ويجسد خالد الصاوي في مسلسل “الثمانية” الذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، دور ناصر المنشاوي، رجل الأعمال الشرير، الذي يعمل في مجال الاستيراد والتصدير، ويحاول أن يقتل كل من يدخل معه في خلاف.