إصابة بيدري العضلية قد تبعده عن برشلونة أربعة أسابيع

قال برشلونة الجمعة إن لاعب الوسط بيدري أصيب في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل على أرضه 2-2 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لكرة القدم وتكهنت وسائل إعلام محلية بغياب لاعب منتخب إسبانيا لنحو أربعة أسابيع.

وخرج بيدري من الشوط الأول خلال التعادل أمس الخميس 16\2\2023 واستبدل بسيرغي روبرتو.

ولم يحدد برشلونة مدة غياب بيدري، لكن صحيفة أس الإسبانية ذكرت أنه سيغيب أربعة أسابيع، ما يحرمه من لقاء الإياب أمام يونايتد ومن القمة أمام ريال مدريد في كأس الملك.

وأضاف النادي القطالوني في بيانه “أصيب بيدري في العضلات الخلفية بالفخذ الأيمن، تشكل هذه الأنباء ضربة قوية لبرشلونة، بيدري كان في حالة مذهلة مؤخرا ولعب دورا محوريا في سلسلة طويلة خالية من الهزائم”.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة من 21 مباراة وسيواجه قادش صاحب المركز 16 الأحد.