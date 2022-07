إصابة ثلاثة لاعبين من ليفربول بكورونا قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن 3 من لاعبيه والمزيد من أفراد الطاقم المعاون أصيبوا بكورونا قبل مواجهة تشيلسي، لكن من السابق لأوانه المطالبة بتأجيل المباراة.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة “البلوز” بعد غد الأحد في لندن: “لدينا ثلاث حالات جديدة لكوفيد-19 في الفريق والمزيد من الحالات في الطاقم المعاون لذلك لا نعيش أفضل لحظاتنا حاليا.

وأضاف: “ليس بوسعي الكشف عن أسماء المصابين لأن الفحوصات لم تكتمل وأيضا نتائج المسحات لكنكم ستعرفون يوم الأحد من خلال قائمة المباراة”.

Three Liverpool players and more staff members have tested positive for COVID-19 ahead of the trip to Chelsea but it is too soon to ask the Premier League to postpone the game, manager Juergen Klopp said on Friday. https://t.co/86va7YK5hG

— Reuters Sports (@ReutersSports) December 31, 2021