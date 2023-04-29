إصابة جديدة قد تنهي موسم النجم السويدي "زلاتان إبراهيموفيتش"

تعرّض النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لاصابة جديدة قد تبعده حتى نهاية الموسم، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي السبت اصابته بربلة ساقه اليمنى.

ولم يحدّد ميلان مدة غياب إبراهيموفيتش، لكنه تحدّث عن “أمل ضئيل” بعودته قبل انتهاء الموسم مطلع حزيران/يونيو المقبل في إيطاليا.

وتعرّض المهاجم الفارع الطول البالغ 41 عاماً للاصابة خلال عملية الاحماء، قبل فوز ميلان على ليتشي 2-0 الأسبوع الماضي، علماً ان فريقه مدعو للحلول على روما السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من “سيري أ” حيث يحتل المركز الرابع.

وبعد أن لعب دوراً فاعلاً في عودة ميلان الى الساحتين الإيطالية والقارية، لم يشارك زلاتان كثيراً في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم، إذ عاد إلى الملاعب في شباط/فبراير بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في أيار/مايو 2022. وكان اللاعب عبّر عن رغبته بخوض كاس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده عندما سيكون بعمر الثانية الأربعين.

استهل مباراة واحدة مع الفريق اللومباردي هذا الموسم، خلال الفوز على أودينيزي 3-1 في آذار/مارس الماضي، عندما اصبح أكبر مسجل في تاريخ الدوري المتوج ميلان بلقبه الموسم الماضي.

واسمه ليس مدوناً على قائمة “روسونيري” في دوري أبطال أوروبا، ليخوض نصف نهائي المسابقة أمام جاره إنتر الشهر المقبل.

وتلقي هذه الاصابة بمزيد من الشكوك حيال اعتزال محتمل لإبراهموفيتش في نهاية الموسم، إذ ينتهي عقده في حزيران/يونيو ولم يُعلن بعد عن تجديده.