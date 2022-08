إصابة كلوي كارداشيان وابنتها بكورونا للمرة الثانية

أعلنت كلوي، شقيقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، الجمعة، عن إصابتها وابنتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وكتبت عارضة الأزياء، كلوي كارداشيان، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أنها وابنتها ترو، ثبت إصابتهما بـ”كوفيد-19″.

وقالت كارداشيان (37 عاما) لمتابعيها البالغ عددهم 29 مليون متابع: “لحسن الحظ أنني تلقيت التطعيمات المضادة لكورونا، لذلك سيكون كل شيء على ما يرام”.

وأضافت أنها ستخضع مع ابنتها للحجر الصحي، وسيتبعان البروتوكول الصحي لحين شفائهما من فيروس كورونا.

وتابعت كلوي كارداشيان في إعلانها أنها اضطرت بسبب مرضها إلى إلغاء التزامات متعددة، وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من تنفيذ ارتباطاتها.

Hi guys I wanted to let you know True and I tested positive for Covid. I’ve had to cancel several commitments and I’m sorry I won’t be able to make those happen. Luckily I have been vaccinated so all will be ok. We will be over here in quarantine and following current guidelines.

— Khloé (@khloekardashian) October 29, 2021