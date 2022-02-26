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إصابة “مفاجئة” لنجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي

26 - فبراير - 2022
أشرف حكيمي

أشرف حكيمي

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أعلن باريس سان جيرمان، عن القائمة التي تم استدعاؤها للمشاركة في المباراة أمام سانت إيتيان، ضمن بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

وخرج أشرف حكيمي، ظهير أيمن النادي الفرنسي، بشكل مفاجئ من قائمة فريقه.

وقال بي إس جي في بيان عبر حسابه على “تويتر”، إن الجهاز الطبي قرر منح راحة لحكيمي مدتها بين 48 و72 ساعة.

وأوضح البيان أن اللاعب المغربي، يعاني من آلام في عضلة الفخذ، لذا تقرر إعفاؤه من المشاركة أمام سانت إيتيان، تفاديا لتفاقم الإصابة.

وانضم حكيمي لقائمة مصابي باريس، التي تضم سيرخيو راموس وأندير هيريرا ولياندرو باريديس وليفن كورزاوا.

بينما يغيب النجم الإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإيقاف، حيث تمت معاقبته بعد تصريحاته ضد حكم المباراة أمام نانت.

ويتصدر بي إس جي جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يقبع سانت إيتيان في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

وتمكن الفريق البارريسي من تحقيق فوز ثمين على منافسه ريال مدريد بهدف نظيف سجله نجمه الفرنسي كليان مبابي.

وينتظر أن تقام مباراة الإياب على أرض ريال مدريد في معقله سانتياجو بيرنابيو في التاسع من شهر مارس/ آذار المقبل، لتحديد المتأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.

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