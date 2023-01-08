إصابة موسيتي في كتفه تمنح أمريكا التقدم 2-0 في كأس يونايتد للتنس

منح انسحاب لورينتسو موسيتي من مباراته أمام فرانسيس تيافو التقدم للولايات المتحدة 2-صفر على إيطاليا في نهائي كأس يونايتد للتنس الأحد، بعد فوز جيسيكا بيجولا على مارتينا تريفيزان 6-4 و6-2 في المباراة الافتتاحية لنهائي البطولة المختلطة للفرق في سيدني.

وأجبرت إصابة في الكتف الأيمن للاعب البالغ من العمر 20 عاما على الانسحاب أمام تيافو بعد إرساله الأول في المجموعة الثانية. وخسر اللاعب الإيطالي المجموعة الافتتاحية 6-2.

وقال تيافو “لقد قدم أداء جيدا حقا، وكانت لديه فرصة لكسر الإرسال مبكرا مع بعض الضربات الرائعة لإعادة الكرات، لكنه ربما دفع ثمن ذلك.

“اعتقدت أنني كنت أقدم أداء جيدا حقا، من الواضح أنني رأيت أنه كان يمسك كتفه كثيرا. لا أريد الفوز بهذه الطريقة خاصة بالنسبة لفريقي ونفسي. أتمنى أن يشعر لورينتسو بتحسن”.

وبعد فوز تيافو وبيجولا يحتاج الفريق الأمريكي فقط إلى فوز واحد في الحصة المسائية للفوز باللقب الافتتاحي لكأس يونايتد.

وتعين على تيافو، المصنف 19 في العالم، القتال للفوز بإرساله الافتتاحي في الشوط الأول قبل أن يكسر إرسال منافسه في الشوط الثالث ويسير في طريقه لتحقيق فوز مريح بالمجموعة الأولى.

ومع ذلك، كان موسيتي يعاني مع استمرار المباراة، وبعد محاولته اللعب بعد العلاج على جانب الملعب تخطى الشبكة من أجل الانسحاب.

وحققت بيجولا فوزا بمجموعات مباشرة على تريفيزان المقاتلة وحسمت المجموعة الأولى 6-4 حيث كافحت اللاعبتان للاحتفاظ بإرسالهما.

وهيمنت اللاعبة الأمريكية على المجموعة الثانية، وفازت في أول خمسة أشواط قبل أن تنهي قتالا متأخرا من تريفيزان لتضمن الفوز بمجموعات متتالية.