إصابة نجمة التنس التونسية أنس جابر بكورونا

أعلنت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تعاني من أعراض شديدة.

وكتبت أنس، المصنفة عاشرة عالميا، في تدوينة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “أكتب لكم هذه الكلمات، لأبلغكم أنني رغم تلقي اللقاح، جاءت نتيجتي إيجابية لفحص كوفيد-19”.

وأضافت أنها تعاني من “عوارض قوية جدا”، وتخضع للعزل في تونس، قائلة “آمل أن أتخطى هذا الفيروس سريعا، وأتماثل إلى الشفاء قريبا”.

