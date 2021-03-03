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إضاءة برج خليفة بصور إليسا

3 - مارس - 2021
إليسا

الفنانة إليسا

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لأول مرة، أضيء برج خليفة بصور الفنانة اللبنانية إليسا. ونشرت سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وحي المناسبة، وكتبت: “يحدث الآن”.

واختارت إليسا مرّة جديدة أن تكون في الطليعة لتصبح أوّل فنّانة عربيّة تُطلق البودكاست الخاصّ بها، ومجموعة حلقات تشارك من خلالها قصصًا عن حياتها وتجاربها، عن ماضيها وحاضرها، إضافةً طبعًا إلى تفاصيل حول مسيرتها الفنّية.

وانطلق “بودكاست إليسا” الأربعاء 10 شباط/ فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء. وتروي إليسا في هذه الحلقات ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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