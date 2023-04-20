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إطلاق سراح الفنان "سعد لمجرد"!

منذ ساعة واحدة
سعد لمجرد

سعد لمجرد

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أطلقت السلطات الفرنسية (الخميس 20-4-2023) سراح المغني المغربي سعد لمجرد وفقاً لما كشفه والده الفنان المغربي البشير عبدو.

وكشف البشير عبدو، في تصريح لجريدة هسبريس المغربية، أن نجله سعد لمجرد سيعانق الحرية اليوم بإطلاق سراح مؤقت، وسيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر.

وأعرب والد لمجرد، في حديثه لهسبريس، عن سعادته البالغة بعودة ابنه، معربا عن شكره الكبير للجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية، ومشيرا إلى أنها كانت تواسيه في أزمته وحزنه على نجله.

وكان نجم “البوب” المغربي سعد لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية.

ويتمتع صاحب أغنية “المعلم” بشعبية واسعة بالمغرب وداخل الوطن العربي، الأمر الذي جعله يحظى بحملة تضامن ومساندة واسعة من طرف جمهوره، الذي يعبر له عن ذلك من خلال منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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