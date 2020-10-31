إطلالة رانيا يوسف “الجريئة” في مهرجان الجونة السينمائي تثير الجدل

أثارت إطلالة الفنانة رانيا يوسف في مهرجان الجونة السينمائي ، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وحضرت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان “الجونة” السينمائي، اليوم الجمعة، بصحبة ابنتها.

وظهرت نانسي، ابنة رانيا يوسف، في ختام المهرجان وهي ترتدي فستان يشبه فستان والدتها الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، وأثار جدلا واسعا بسبب تصميمه وجرأته.

وأكدت ابنة رانيا يوسف تقليد والدتها بارتداء فستانها، وذلك خلال لقاء أجري معها لفضائية “أون تي في” المصرية.

يشار إلى أن رانيا يوسف أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالفساتين التي ظهرت بها خلال أيام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

يذكر أن رانيا يوسف دافعت في وقت سابق في برنامج “الحكاية” لعمرو أديب، عن نفسها وعن الشكل الذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018، وقالت إن سبب ظهور الفستان بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين في المهرجان السينمائي الدولي هو بطانته.

وقالت موضحة: “اخترت الفستان مع بناتي، وكان مناسبا لي ونال إعجابهما، وبعد نزولي من السيارة وتوجهي للسجادة الحمراء في المهرجان كانت بطانة الفستان رفعت، وبالتأكيد لم ألحظ ذلك لأن الفستان ثقيل ومطرز”.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه “المايوه”.