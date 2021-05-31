إطلالة "كاجول" خاطفة لهيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سلسلة صور لها من جلسة تصوير عفوية لاقت إعجاب المتابعين.

وفي التفاصيل، أن وهبي خضعت لجلسة تصوير عفوية مرتدية ثياباً “كاجوال” عبارة عن جينز وتوب ووضعت على عينيها نظارات شمسية لتقيها أشعة الشمس.

واستعرضت هيفاء سيارتها الحمراء الفخمة وبدا في الصور أنها التقطت بعدة وضعيات، فبدت هيفا في إحداها وقد جلست على مقدمة السيارة وفي أخرى وقفت إلى جانبها، وأسندت قدمها إلى الخلف على عجلة السيارة الضخمة في عدة صور أخرى.

وفي تطور جديد للمحاكمة المستمرة منذ شهور، بين وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري لإستعادة أموالها المنهوبة، أصدرت محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر قراراً جديدا قد يكون الأخير لإنهاء القضية.

وأمرت المحكمة بنقل ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة النجمة اللبنانية في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال هيفاء أثناء فترة حصوله على وكالة منها لإدارة أعمالها.

وكذلك رفضت المحكمة إطلاق سراح وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما أنه تمت إدانته في حكم أول درجة بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء، وتقدم باستئناف على الحكم، وإذا تم قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لهيفاء بالحصول على أموالها المسروقة.