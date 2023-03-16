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إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا بالتزكية

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 16 - مارس - 2023 11:26 صباحًا
جياني إنفانتينو

جياني إنفانتينو

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احتفظ السويسري جياني إنفانتينو بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لفترة جديدة تستمر حتى عام 2027.

وأعلن الكونجرس الخاص بالاتحاد الدولي فوز إنفانتينو برئاسة الفيفا لولاية ثانية بالتزكية، صباح يوم الخميس.

وانتهت يوم الخميس ولاية إنفانتينو الأولى بشكل رسمي، والتي بدأت في عام 2019 خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر.

وأوضح الفيفا خلال الكونجرس الذي عُقد صباح يوم الخميس إن إنفانتينو كان المرشح الوحيد على هذا المنصب خلال الانتخابات الأخيرة.

وأشار إلى أن الفقرة الثالثة من البند 30، والفقرة الثالثة من البند 52 الخاصة بلوائح الفيفا، تنص على انتخاب الرئيس بالتزكية طالما هناك مرشح واحد.

وشهدت كرة القدم العديد من التغيرات خلال حقبة إنفانتينو الأولى، منها القرار التاريخي الخاص بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا بدءا من نسخة عام 2026.

وتعهد إنفانتينو بالمضي قدما في المزيد من التطوير في عالم الساحرة المستديرة على مدار السنوات المقبلة، خاصة على صعيد التحكيم لتقليل نسبة الأخطاء قدر الإمكان، مع نجاح تقنية الفيديو في الفترة الماضية.

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