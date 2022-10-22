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إعدام 44 ألفا "ديكاً رومياً" بسبب إنفلونزا الطيور في هولندا

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2022 4:59 مساءً
طيور الديك الرومي

طيور الديك الرومي

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قالت الحكومة الهولندية (السبت 22-10-2022) إن سلطات الصحة تشرف على إعدام نحو 44 ألفا من طيور الديك الرومي في مزرعة في جنوب البلاد بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وتقع المزرعة في بلدة هيدل، على بعد 50 كيلومترا جنوب شرق أوتريخت. وقالت وزارة الزراعة في بيان إنه تم فرض حظر على النقل في عشر مزارع مجاورة أخرى.

وتم تسجيل أكثر من عشر إصابات بالسلالة الفتاكة من إنفلونزا الطيور في هولندا الشهر الماضي، بعد عشرات الحالات في وقت سابق من العام.

وشهدت فرنسا أيضا عودة ظهور الإصابات بعد أن عانت من أسوأ موجة على الإطلاق لإنفلونزا الطيور في وقت سابق هذا العام.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الهولندية إنها أعدمت نحو 5.8 مليون طائر ، بما في ذلك دجاج وديك رومي وطيور مائية ، في 98 موقعا في جميع أنحاء البلاد منذ اكتشاف السلالة الجديدة من إنفلونزا الطيور لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي.

وأعلن وزير الزراعة الهولندي ، بيت أديما ، الأسبوع الماضي في رسالة إلى البرلمان أن “هذا الوضع غير مستدام، فمن أجل الحيوانات ومزارع الدواجن والمجتمع يجب علينا تكثيف اسلوبنا في التعامل مع مرض انفلونزا الطيور.

    المصدر :
  • رويترز

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