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إعلامي مصري يوجه رسالة للمواطنين... بعد إصابته بكورونا للمرة الثالثة

22 - أبريل - 2021
اسامة منير

اسامة منير

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أكد الإعلامي المصري أسامة منير، أنه لم يتوقع إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة متوجها برسالة للمواطنين طلب منهم خلالها الانتباه من الفيروس، مضيفاً خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء DMC” عبر فضائية “إكسترا نيوز” المصرية، أن “الأعراض في المرة الأولى تضمنت الإسهال لمدة 10 أيام، وتكسيرا في الجسد وحرارة”.

وأوضح أن أعراض المرة الثانية شملت التهابا في المعدة، أدى إلى ارتجاع في المريء والتهاب في القولون، قائلا إن أعراض المرة الثالثة تضمنت تكسيرا في الجسد وحرارة لا تنخفض عن 38 درجة”.

وقال إنه لم يكن يعلم بإصابته بفيروس كورونا خلال المرة الأولى وتعامل معها على أنها نزلة معوية، مضيفا أن تحاليل الدم أظهرت الإصابة بكوفيد-19 في المرة الثانية، ومسحة كورونا أكدت الإصابة في الثالثة، وذلك بحسب “الشروق”.

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