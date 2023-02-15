إعلان أسماء الفائزين بجائزة الطيب صالح العالمية في دورتها الـ13

أعلنت جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، التي تحمل اسم أحد أشهر كُتاب السودان، أسماء الفائزين في دورتها الثالثة عشر اليوم الأربعاء بالعاصمة الخرطوم.

فازت بالجائزة في مجال الرواية علياء هيكل من مصر عن روايتها (الخروج من البئر)، وجاء في المركز الثاني السوداني منصور الصويم عن روايته (طُحلب أزرق)، بينما حل بالمركز الثالث المصري عادل سعد عن روايته (الكُحكُح، وما الدنيا إلا مسرح كبير).

وفي محور القصة القصيرة، فاز بالجائزة ميثم هاشم طاهر من العراق عن مجموعته القصصية (وشّام النمور)، وجاءت في المركز الثاني المصرية أميمة عز الدين عن مجموعتها القصصية (الموتى لا يستقبلون الصباح)، كما جاءت في المركز الثالث المصرية أسماء عواد عن مجموعتها القصصية (امرأة الحَجر).

وفي محور الدراسات النقدية، الذي خصص في هذه الدورة لنقد الشعر العربي والأفريقي، فاز بالجائزة الناقد المغربي عبد الرحيم وهابي عن دراسة (شعرية الأرض عند محمد مفتاح الفيتوري).

وجاء في المركز الثاني المصري أحمد الصغير عن دراسة (التحليل السيمائي – دراسة ديوان أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت للشاعر محمد عفيفي مطر)، ونال المركز الثالث بشري مهدي خريف من السودان عن دراسة “الأنساق الثقافية الأفريقية في الشعر العربي.. دراسة في دواوين صلاح أحمد إبراهيم).

وتبلغ قيمة الجائزة، التي ترعاها شركة الهواتف المحمولة الرئيسية في السودان، في كل فرع 15 ألف دولار للمركز الأول وعشرة آلاف للمركز الثاني وثمانية آلاف للمركز الثالث.

وكانت الجائزة التي تأسست في 2010 وتقدم سنويا للأعمال الإبداعية غير المنشورة قد تلقت في هذه الدورة أكثر من 700 عمل في فروعها الثلاثة من داخل السودان وخارجه.

وأعلن مجلس أمناء الجائزة أن المحور الثالث المتغير في الدورة القادمة سيكون في الترجمة.