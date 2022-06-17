إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية

أعلن المدرب جاد الحاج، المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة السلة عن القائمة التي ستخوض مباراتي النافذة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2023.

وضمت القائمة 18 لاعبا، بالإضافة لمجنس جديد بديلا للجنوب سوداني آتر ماجوك، جاءت كالتالي:

وائل عرقجي، علي مزهر، جاد خليل، علي منصور، أمير سعود، سيرجيو درويش، كريم زينون، جان مارك جروج، مارك خويري، إيلي شمعون، عزيز عبد المسيح، يوسف الخياط، كريم عز الدين، هايك كيوكجيان، جيرارد حاديديان، دانيال بغداديان، علي حيدر، جوناثان أرلادج.

ويخوض منتخب لبنان المواجهة الأولى أمام الأردن مساء الجمعة 1 يوليو/ تموز المقبل، في حين يلتقي السعودية يوم 4 من الشهر نفسه.

ويحتل الأردن صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط في حين يحتل لبنان المركز الثاني بنفس الرصيد بفارق السلات المسجلة، ويأتي المنتخب السعودي ثالثا بـ 6 نقاط، ثم إندونيسيا في ذيل الترتيب بـ 4 نقاط.