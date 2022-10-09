إعلان قائمة الأفلام مصرية المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الأحد قائمة الأفلام المصرية المشاركة في مختلف مسابقات دورته الرابعة والأربعين التي تنطلق الشهر القادم.

وتشمل القائمة ثلاثة أفلام قصيرة تعرض لأول مرة عالميا هي (ماما) للمخرج ناجي إسماعيل و(المقابلة) للمخرجة هند متولي و(من عمل الشيطان) إخراج ديسيل مختجيان إضافة إلى الفيلم القصير (صاحبتي) للمخرجة كوثر يونس الذي شارك من قبل في مهرجان البندقية بإيطاليا.

وفي مسابقة (آفاق السينما العربية) يشارك الفيلم الوثائقي (بعيدا عن النيل) للمخرج شريف القطشة، والذي يتتبع رحلة فريق موسيقي جميعه أعضائه من دول حوض نهر النيل في محاولة منهم لتقريب ثقافاتهم عبر الموسيقى.

وكان المهرجان أعلن في وقت سابق عن اختيار فيلم (19 ب) للمخرج أحمد عبد الله السيد وبطولة سيد رجب وأحمد خالد صالح وناهد السباعي للمنافسة في المسابقة الدولية.

وقال المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان “التواجد القوي للسينما المصرية القصيرة والتسجيلية والروائية الطويلة في مهرجان القاهرة ربما يعد مؤشرا على أن هذا العام يشهد صحوة للفيلم المصري”.

وتقام الدورة 44 للمهرجان في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر تشرين الثاني برئاسة الممثل حسين فهمي، وتشمل قائمة المكرمين المخرج بيلا تار من المجر والممثلة المصرية لبلبة التي ستحصل على “جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر” والمخرجة المصرية كاملة أبو ذكري التي ستحصل على “جائزة فاتن حمامة للتميز”.