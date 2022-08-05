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إغلاق جزئي لاستاد فناربخشه لمباراة واحدة.. ما علاقة "بوتين"؟!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2022 12:27 صباحًا
استاد نادي فناربخشه

استاد نادي فناربخشه

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الجمعة أنه سيتم اغلاق جزئي لاستاد فناربخشه لمباراة واحدة، مع ايقاف التنفيذ لعامين، بعد أن هتف مشجعوه باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباراة أمام دينامو كييف.

وجاءت هتافات “فلاديمير بوتين” من بعض مشجعي فناربخشه بعد أن وضع فيتالي بويالسكي فريق دينامو في المقدمة في الدقيقة 57 من تصفيات دوري أبطال أوروبا التي فاز فيها الفريق الأوكراني 2-1 الشهر الماضي بعد وقت إضافي بفضل هدف أولكسندر كارافاييف.

وتبع ذلك رد فعل عنيف عبر الإنترنت، حيث تم التنديد بمشجعي الفريق القادم من إسطنبول وتمت دعوة اليويفا لاتخاذ إجراءات ضد النادي التركي.

وفرضت لجنة الطعون والاستئناف بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة قدرها 50 ألف يورو (50895 دولارا) على فناربخشه وأمرت بإغلاق جزئي لاستاد شوكرو ساراكوغلو، الذي يجب أن يتألف من 5000 مقعد على الأقل، للمباراة المقبلة ضمن بطولات الاتحاد الأوروبي التي سيستضيفها الفريق التركي.

وقالت إن العقوبة كانت “لإلقاء مقذوفات وتوجيه رسالة استفزازية ذات طبيعة هجومية، أي هتافات غير مشروعة” وأن الإغلاق الجزئي للملعب سيكون “مع ايقاف التنفيذ” لمدة عامين.

وكان فناربخشه قال في وقت سابق إن الهتافات استمرت 20 ثانية وكان الدافع وراءها الاحتفالات “المبالغ فيها” لبعض لاعبي كييف بعد الهدف.

وتبددت آمال النادي في المنافسة بدوري أبطال أوروبا النخبة بعد الهزيمة في الجولة الثانية من التصفيات.

وشنت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير شباط، ووصفت أفعالها بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

    المصدر :
  • رويترز

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