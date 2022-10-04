إلامَ يحتاج محرز للعودة لتشكيلة مانشستر سيتي الأساسية؟

تطرّق مدرّب مانشستر سيتي، الإسباني “بيب غوارديولا”، إلى قلة مشاركات النجم الجزائري “رياض محرز” في مباريات “السيتي” هذا الموسم.

ويبتعد الدولي الجزائري البالغ 31 عاما عن التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي، إذ تكرر جلوسه على دكة البدلاء في أكثر من مناسبة.

ولعب محرز 7 مباريات مع “السيتي” معظمها كبديل، في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري، ولم ينجح خلالها في التسجيل أو الصناعة.

وتحدث غوارديولا عن محرز، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء، على هامش مباراة فريقه وكوبنهاغن الدنماركي، المقررة غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني عن نجمه الجزائري: “إنه يعرف ما يجب أن يفعله، أنا أعرف رياض تماما، الفريق بحاجة إليه، يجب أن يعود إلى أفضل حالاته”، مضيفًا: “عندما يكون الأفضل، شخصية وقدرة وجودة وحبه لهذه اللعبة، خطوة بخطوة سيعود”.

وتابع غوارديولا: “الآن لا يلعب كثيرا، يجب أن يعود في حالة بدنية أفضل، لا أستطيع تعليمه أي شيء، لأنه لاعب جيد للغاية”.

إلى ذلك، علّق غوارديولا على مستوى مهاجمه النرويجي “إيرلينغ هالاند”، قائلا: “في عمره لا يوجد من يستطيع منافسته، الأرقام تتحدث عن نفسها وتجعلنا سعداء بوجوده معنا”.

وبالنسبة لمستوى الوافد الجديد على الفريق، السويسري مانويل أكانجي، قال غوارديولا: “جيد للغاية، نحن سعداء بوجوده ومستواه يتحدث عنه”.