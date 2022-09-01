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إلغاء بطولة هونغ كونغ للريشة الطائرة بسبب قيود كورونا

منذ 35 دقيقة
لعبة الريشة الطائرة

لعبة الريشة الطائرة

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– قال الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، الخميس، إن بطولة هونغ كونغ المفتوحة للعبة والتي كان من المقرر إقامتها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل ألغيت للعام الثالث على التوالي بسبب استمرار القيود المطبقة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا وبسبب تعقيدات إجراءات الحجر الصحي المفروضة في المدينة.

وكان من المقرر إقامة البطولة ما بين الثامن و13 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيان “عمل اتحاد الريشة الطائرة في هونج كونج عن كثب مع السلطات الحكومية من أجل الحصول على موافقة خاصة بتخفيف القيود (الوقائية المطبقة في المدينة) على المشاركين في البطولة”.

وجاء في البيان أيضا “وخلص الاتحاد المحلي إلى أنه لا يوجد خيار آخر سوى إلغاء البطولة في ظل استمرار قيود الحجر الصحي على الزوار الأجانب”.

وسجلت هونغ كونغ عن 10586 إصابة جديدة بكورونا، الخميس، حيث أثارت زيادة الحالات اليومية مخاوف من أن تشدد السلطات القيود مرة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مستشاري الحكومة قالوا إن الارتفاع الأخير في الإصابات كان متوقعا ورفضوا الحاجة إلى تشديد القيود.

    المصدر :
  • رويترز

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