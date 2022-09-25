إلغاء حفل روجر ووترز في بولندا بسبب حرب أوكرانيا!

قال منظمون (الأحد 25-9-2022) إن مسرحا في مدينة كراكوف البولندية ألغى حفلات موسيقية لروجر ووترز، أحد مؤسسي فرقة بينك فلويد، بعد أن أثارت تعليقاته بشأن الحرب في أوكرانيا عاصفة من الانتقادات.

وكان من المقرر أن يقيم ووترز حفلا في كراكوف في أبريل نيسان المقبل، لكن تقارير لوسائل إعلام بولندية بشأن رسالة كتبها إلى السيدة الأولى في أوكرانيا، أولينا زيلينسكا، يحثها فيها على مطالبة زوجها باختيار “طريق مختلف” وينتقد الغرب لتزويده أوكرانيا بالأسلحة تسببت في انتقادات لاذعة.

وقال المنظمون في بيان على موقع المسرح على الإنترنت “ألغى مسرح لايف نيشن بولسكا وتاورون كراكوف ارينا حفل روجر ووترز”، بدون توضيح السبب.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية يوم السبت أن متحدثا باسم المسرح قال إن إدارة ووترز ألغت الحفل دون إبداء أسباب.

وتعتبر بولندا نفسها من بين أقوى حلفاء كييف، كما يوجد دعم شعبي قوي للغاية للقضية الأوكرانية هناك.

وكان من المقرر أن يصوت أعضاء المجلس المحلي في كراكوف على قرار يعلن ووترز “شخصية غير مرغوب فيها” يوم الأربعاء.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نفى ووترز صحة أن يكون هو أو إدارته ألغيا الحفلات، وانتقد المستشار المحلي لوكاس فانتوخ بسبب التصويت لإعلانه غير مرحب به في المدينة.

وكتب ووترز على فيسبوك “هدد لوكاس فانتوخ بعقد اجتماع يطلب فيه من المجلس إعلاني “شخصا غير مرغوب فيه” بسبب جهودي العامة لتشجيع جميع المتورطين في الحرب الكارثية في أوكرانيا، وخاصة حكومتي الولايات المتحدة وروسيا، على التفاوض من أجل السلام”.