إلغاء حفل مسابقة ملكة جمال الكون في الإمارات

أعلن منظمو مسابقة ملكة جمال الإمارات، الاثنين، أن حفل التتويج المقرر في ذاته اليوم قد أُلغي بسبب ضيق الوقت.

وكان من المقرر أن تقام مسابقة ملكة جمال الكون الخاصة بالإمارات في “لا بيرل”، الحبتور سيتي، 7 نوفمبر الجاري، وهي لجميع المقيمين في الإمارات من سن 18 إلى 28 .

وأوضح حساب المسابقة على تطبيق إنستغرام، أنه تم إلغاء الحفل بسبب “ضيق الوقت”، داعية المتابعين إلى متابعة المنشورات على الصفحة لمزيد من الأخبار والتحديثات.

ووفقا لموقع “غلف نيوز”، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إعادة جدولة تتويج ملكة جمال الكون في الإمارات.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، شاركت حسابات ملكة جمال الكون الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتفاصيل عن 25 امرأة من بين 30 امرأة تم اختيارهن في القائمة المختصرة، لكن لم يتم الكشف عن الخمس المتبقيات.

وتم الإعلان عن النسخة الإماراتية من المسابقة العالمية لأول مرة في 7 أكتوبر الماضي.

وستقام مسابقة ملكة جمال الكون في إسرائيل في ديسمبر المقبل، بمدينة إيلات، وكان من المتوقع مشاركة كل من الإمارات والمغرب.