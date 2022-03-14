تحول حفل زفاف في السودان الى مأتم بعد إلقاء قنبلة على الحضور

بينما تنتظر اغلب الفتيات هذا اليوم المميز بفارغ الصبر، وتحاول عدم إزالته من ذكرياتها الجميلة، لكن تبقى للحروب والمشاكل الامنية كلمتها وهذا ما حصل في السودان، ففي حادثة محزنه تحوّل حفل زفاف بمنطقة “أم دافوق” إلى مأتم، بعد مقتل 5 أطفال وإصابة 27 آخرين، إثر انفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهول على الحضور ولاذ بالفرار.

تشير المعلومات ان شخص مجهول القى قنبلة يدوية على المشاركين في حفل زفاف في المنطقة الواقعة في إقليم دارفور غرب السودان، ما أسفر عن مقتل 5 أطفال وجرح 27 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة نيالا.

وذكرت مصادر مطلعة أن “القنبلة استهدفت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما، كون المناسبة كانت في نهاياتها وكل المدعوين غادروا المكان ولم يتبقَّ غير الأطفال”.

ويشتكي سكان إقليم دارفور غرب السودان من الانتشار الواسع للسلاح مما زاد من انتشار الجرائم خصوصاً النهب المسلح والتشجيع على النزاعات القبلية.