إلهام شاهين لشيرين: عاوزين نسمع أخبارك الفنية مش الشخصية

قدمت النجمة إلهام شاهين نصيحة لشيرين عبد الوهاب قائلة في تصريحات لبرنامج Et بالعربي :”كل اللي اقوله إني زعلانة عشانها جدا ومحبش أدخل في حياة حد الشخصية، محبش أدي نصايح أو أقولها ابعدي عن حسام إذا كان كل شوية في مشاكل بينهم وعاوزين نسمع أخبارك الفنية مش الشخصية “.

وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المطرب حسام حبيب بضمان مالي على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبد الوهاب، داخل شقتها بالتجمع، وذلك بعدما حررت شيرين محضرا بقسم الشرطة تتهم خلاله طليقها حسام حبيب بالتعدي عليها، وإصابتها داخل ستوديو بالتجمع.

كما وعلقت الإعلامية مروة صبري، على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان حسام حبيب، التي شهدت تطور أخير بعد واقعة المشاجرة في الاستوديو.

وقالت مروة صبري، خلال برنامج قعدة ستات: “العلاقة دي اللي تدمر فيها بنسبة مليون في المية حسام حبيب.. ناس كتير هتقول لي ازاي هو اللي دمرها؟ هو السبب أنها تشرب المخدرات”.

وتابعت مروة صبري: “على فكرة هو ما خلهاش تعمل أي حاجة.. هو مريض زيه زيها.. بس هو اللي قاعد بيدفع كل الفواتير نتيجة لمرضه، نتيجة لأن هو عايز يقف جنبها”.

وفيما يعود مسلسل الخلافات بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب إلى الواجهة، حالة من القلق انتابت جميع محبي عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة.

إذ توجهت شيرين إلى الشرطة المصرية وحررت محضرا ضد طليقها، واتهمته بضربها والاعتداء عليها وسرقة متعلقات خاصة بها.

قبل أن يتم تسريب فيديو، تظهر فيه شيرين وهي منهارة وتقوم بتكسير الاستوديو الخاص بها هي وطليقها حسام حبيب.

لتتوقف بعدها الأخبار الخاصة بشيرين، وسط قلق محبيها وأصدقائها على صحتها النفسية والجسدية.

لكن شقيقها محمد عبد الوهاب بعث رسالة طمأنينة إلى الجميع من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رغم خلافه الشديد مع شقيقته.

حيث كتب عبد الوهاب قائلا “اطمئنوا هي بخير وفي أمان.. ادعولها تبقى قوية وتعدي وتنسى كل ده.. وترجع تاني أحسن من الأول”.

محمد عبد الوهاب لم يفصح عن أية معلومات أخرى حول شقيقته ومكان تواجدها، لكن كلماته كانت كافية لتهدئة محبي شيرين، حيث طالبوه بالتواجد إلى جوار شقيقته ودعمها للتغلب على تلك الأزمة.

ويأتي تصرف محمد عبد الوهاب رغم الأزمة الكبيرة التي اندلعت بينه وبين شقيقته، وبلاغها المقدم ضده على خلفية عدة اتهامات سابقة.