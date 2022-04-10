إلى النساء.. أعراض يجب عدم تجاهلها

تعتبر النساء أكثر إهمالًا لصحتهم، فتنشغل النساء في إدارة الحياة، والأعمال المنزلية، والأسرة، والوظيفة بشكل كامل، هذه القدرة على تعدد المهام هي نعمة مقنعة للنساء حيث يمكنهن موازنة حياتهن بشكل مذهل.

فالصداع المستمر، والآلام المتكررة، والتغيرات في الجلد، والتغيرات الجذرية في الوزن، وما إلى ذلك هي بعض العلامات التي تبدو طبيعية وبالتالي نتجاهلها ومع ذلك، فهذه علامات مزعجة يعطيها جسمك قد يؤدي فقدانها إلى مشاكل صحية خطيرة بمرور الوقت.

فيما يلي بعض العلامات والأعراض التي تتجاهلها المرأة وفقا لموقع ” onlymyhealth

ضيق التنفس المتكرر

إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس بشكل متكرر أو تشعر بضيق في التنفس، فلا ينبغي تجاهله المجهود جيد، لكن إذا شعرت بمجهود صعب في التقاط أنفاسك، فهذه علامة على وجود شيء خطير قد يكون هذا عامل خطر لنوبة قلبية صامتة إذا كان ألم الصدر مصحوبًا ، فقد يكون أيضًا بسبب مرض رئوي كامن.

تسارع ضربات القلب وآلام في الصدر

إذا كنت تعاني من ألم في الصدر وسرعة في ضربات القلب متبوعة بألم في الذراع، وألم في الكتف، وضيق في التنفس، وما إلى ذلك، فقد تكون هذه مشكلة قلبية أساسية.

ضعف مفاجئ

إذا بدأت فجأة في الشعور بالضعف حول الأطراف والوجه، فقد تكون علامة تحذير من السكتة الدماغية. تحصل على العديد من الإشارات قبل السكتة الدماغية بما في ذلك صعوبة المشي، وعدم وضوح الرؤية، والارتباك، وفقدان التركيز، والتداخل في الكلام، على سبيل المثال لا الحصر راجع الطبيب على الفور للوقاية من السكتة الدماغية.

تغيرات الدورة الشهرية

لا تتغير الدورة الشهرية ما لم يحدث خلل هرموني في جسمك. يعد التأخير لمدة يومين أو التأخير في الدورة الشهرية أمرًا طبيعيًا، ولكن إذا لاحظت تغيرات متكررة في الدورة الشهرية، فلا تأخذ الأمر على محمل الجد وهذا يشمل تدفق الدم، والمتلازمة السابقة للحيض، والألم خلال فترات الدورة الشهرية. قد تعانين من مشاكل متعلقة بالرحم أو المبيض مثل الأورام الليفية والخراجات وما إلى ذلك. وبالتالي ، فإن الفحص المنتظم لأمراض النساء مهم للغاية.

التغييرات في الجلد

التغييرات المرئية في الجلد مثل التغميق، وعلامات الجلد، وزيادة الشامات، وحالة التقرن هي بعض العلامات التحذيرية التي تعطيها بشرتك. عندما تصاب بمشكلة صحية، تتأثر بشرتك أيضًا. تحذرك هذه العلامات من المشكلات الأساسية التي قد تصاب بها مثل مرض السكري وأحيانًا من حالة جلدية خطيرة.

تغيرات مفاجئة في الوزن

يعتبر فقدان الوزن المفاجئ أو زيادة الوزن علامة بارزة على أن شيئًا ما لا يناسب جسمك. في معظم الحالات، تظهر إشارات زيادة الوزن المفاجئة تجاه الغدة الدرقية ومرض السكري. وبالمثل ، قد تفقد الوزن بشكل مفاجئ بسبب أمراض الكبد أو أمراض الكلى أو متلازمة التمثيل الغذائي أو السرطان. ضع في اعتبارك هذه الأمور إذا لم تغير نظامك الغذائي أو روتين التمارين لفترة طويلة ولكنك لا تزال تواجه هذه التغييرات.

نتوء في الثدي

يقال إن الفحص الذاتي للثدي هو تحليل منتظم مهم يساعد في الوقاية من سرطان الثدي ومع ذلك، إذا لاحظت أي كتلة تلتصق بجدار الصدر أو الجلد، وتغير في الجلد المغطى، وتغيرات في مظهر الحلمة، فلا تتأخر في طلب العناية الطبية قد تكون هذه علامات على سرطان الثدي.

النعاس والشخير

إذا كنت تشعر بالنعاس كثيرًا أكثر من المتوقع أو بدأت في الشخير، فلا تتجاهل ذلك لأنه قد يكون انقطاع النفس الانسدادي النومي. يمكن أن تؤدي صعوبات التنفس أثناء النوم أيضًا إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

التوتر والقلق المفرط

الإجهاد هو جزء من الحياة، ولكن عندما تتعرض للإجهاد المفرط مع القلق فقد يكون ذلك ضارًا بصحتك لا ينبغي تجاهل التوتر المطول لأنه قد يؤدي إلى الاكتئاب يمكن إعاقة الصحة العقلية بسهولة ، وبالتالي ، يجب العناية بها جيدًا.