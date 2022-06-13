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بالفيديو: أغنية.. من لطفي بوشناق إلى روح شيرين أبو عاقلة

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 13 - يونيو - 2022 9:18 مساءً
لطفي بوشناق

لطفي بوشناق

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أصدر الفنان التونسي لطفي بوشناق أغنية مهداة إلى روح الصحافية الفلسطينة شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحملت الأغنية توقيع الشاعر الليبي فيصل الشريف في الكلمات التي غنّاها بوشناق مرفقةً بلقطات مصوّرة من استشهاد وجنازة أبو عاقلة.

وقُتلت أبو عاقلة بتاريخ 11 أيار (مايو) الماضي خلال مداهمة القوات الإسرائيلية منزل أحد المطلوبين في جوار مخيم جنين.

وكشف النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب في مؤتمر صحافي عقده في رام الله تفاصيل التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، قائلاً:

“المقذوف الناري المستخدم الذي أصاب شيرين مقدمته جزء من حديد ما يعني انه خارق للدروع وتبين أنه من عيار 5.56 ملم يحمل علامة وتطابقاً مع سلاح قناص نصف آلي من نوع روجرز ام 40”.

وأضاف: “مصدر إطلاق النار بشكل مباشر كان من تمركز قوات إسرائيلية من مسافة 170 الى 180 متراً”.

وأصيبت أبو عاقلة الفلسطينية – الأميركية برصاصة قاتلة وهي ترتدي السترة الواقية التي تحمل عبارة “صحافة” إضافة الى الخوذة المخصصة للصحافيين.

كما أصيب زميلها في قناة “الجزيرة” الصحافي علي السمودي بجرح طفيف.

وأكد النائب العام أن الرصاصة التي أصابت شيرين وكذلك السمودي وثلاث رصاصات لا تزال أثارها في جذع شجرة قريبة، أطلقت من السلاح نفسه.

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