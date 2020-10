إلى عشاق بيروت… نانسي عجرم: “ما كان قصدي بكّيكن”

View this post on Instagram

ما كان قصدي بكّيكن ولا زعِّل حدا فيكن.. أنا كمان بكيت كتير اللي راحوا كتار، كل يوم عم نودّع بعض، عم نخسر أحلى إيام حياتنا نحنا وبعاد عن بعض، بس الأمل بيبقى موجود وحبنا لبلدنا كل يوم رح يكبر أكتر وأكتر ولكل من وما يجبرنا على الرّحيل.. سنعود❤️ ‫#إلى_بيروت_الأنثى