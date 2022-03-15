إلى محبي القطط.. 5 فوائد لوجودها في المنزل

تعتبر القطة رفيقة محببة تجلب السعادة والفرح لحياة العديد من الناس. ولكن في حال لم تكوني من محبّات القطط، فهذه المقالة ستغيّر رأيك نظرًا لأنّ فوائد وجود القطط في المنزل مذهلة لصحة عائلتك الجسدية والنفسية والعلاقاتية.

تابعي القراءة وتعرّفي على أبرز فوائد وجود القطط في المنزل.

5 فوائد لوجود القطط في المنزل

قد تتفاجأ بفوائد وجود القطط في المنزل، في حين أنّك تعتبرينها مصدرًا للأوساخ والوبر المنتشر في كل أرجاء المنزل. فيما يلي، أكتب لك عن أبرز 5 فوائد ستحعلك تغييرين رأيك وتتبنين قطًا!

1. خرخرة القطط تساعدك على الشفاء بشكل أسرع

تكشف الدراسات أن القطط لا تخرخر فقط عندما تكون سعيدة، بل تفعل ذلك عندما تكون في حال ألم أيضًا. تشير النتائج إلى أن خرخرة القطة قد تتمتع بقدرات علاجية، وهذا ينطبق أيضًا على البشر.

إذا كنت تعانين من إصابة وتحتاجين إلى إصلاح عظامك، فإن مداعبة قطة وصوت خرخرتها قد يساعدانك على الشفاء بشكل أسرع.

2. أصحاب القطط يتمتعون بصحة قلب جيّدة

كشفت دراسة أن من يمتلك قططًا لديه فرصة بنسبة 30% لتفادي السكتة الدماغية ومشاكل القلب الأخرى مقارنة بأولئك الذين لا يمتلكون القطط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تجعلك القطط أقل توترًا لأن الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة يتطلب جهدًا أقل من امتلاك الكلاب.

3. الأطفال مع القطط يصبحون أكثر مسؤولية

عندما تكون مسؤولًا عن شخص آخر غيرك، يتطوّر إحساسك بالمسؤولية. لا ينطبق هذا على الكلاب فحسب، بل ينطبق أيضًا على القطط. في الواقع، تبيّن أن الأطفال الذين قاموا بتربية حيوانات أليفة أصبحوا بالغين أكثر مسؤولية من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

4. القطط حليفة الرجال

إذا كنت تواجه صعوبة في جذب النساء، فقد تكون الحيوانات الأليفة هي الحل. يبدو أن الأطفال والقطط يجعلون الرجال أكثر جاذبية للنساء. ومع ذلك، كشفت دراسة استقصائية أن النساء يشعرن أن الرجال الذين يمتلكون القطط أجمل من أولئك الذين لديهم كلاب أليفة.

5. القطط ترافقك بصمت

يمكن للقطط أن تملأ الفراغ في حياتك، ويمكن أن تكون هذه الحيوانات ممتعة مثل أي إنسان آخر. يمكن للقطط أن تحافظ على صحبتك، ويمكن أن تكون هناك من أجلك بغض النظر عن السبب.

اعتمادًا على سلالة قطتك، قد يكون لديك قط يحبّ الجلوس في حضنك أو يتبعك أينما ذهبت. بصرف النظر عن سلوك قطتك المعتاد، يمكنك الاعتماد عليها في انتظارك في نهاية يوم متعب.