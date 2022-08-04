إليسا: "إلا ما يجي نهار ونشوف العدالة"

غرّدت النجمة اللبنانية إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن الذكرى الثانية لانفجار 4 آب.

في التفاصيل، كتبت الفنانة اليسا: “صعبة الذكرى ولو مرق عليها سنة وسنتين ومية. انفجار ٤ آب هو اغتيال لبيروت. من بعد ما زهقوا من اغتيال الناس قرروا يقتلونا كلنا مرة واحدة، ويدمروا أجمل مدينة بالعالم”.

وختمت إليسا تغريدتها بالقول “الله كبير وإلا ما يجي نهار نشوف العدالة يا رب”.

ويحيي لبنان الذكرى الثانية للانفجار التاريخي الذي ضرب مرفأ بيروت ومحيطه، ولا تزال صوامع الحبوب واقفة كتمثال آيل للسقوط نتيجة تصدعات وحرائق تدمر أجزاء منها منذ أيام، وهي التي استوحى لبنانيون منها رمزا لمأساة تجذرت في ذاكرتهم.

ويقف ذوو ضحايا الانفجار عاجزين عن بلوغ العدالة لما يصفونها بـ”جريمة العصر”، ويحمّلون السلطات الرسمية مسؤولية عرقلة التحقيقات.

وبيروت ما قبل السادسة مساء ٤ آب ٢٠٢٠ ليست كما بعدها حين هزها أحد أقوى انفجارات العالم غير النووية إثر اشتعال أطنان من نترات الأمونيوم كانت جزءا من حمولة تقدر بـ٢٧٥٠ طنا تم تخزينها في العنبر رقم ١٢ بعد مصادرتها من سفينة رست بالمرفأ منذ ٢٠١٤، ولم توضح السلطات مصير الحمولة المتبقية.