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إليسا: إيماننا قائم على الرجا

3 - أبريل - 2021
إليسا

إليسا

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عايدت الفنانة اللبنانية إليسا، بمناسبة عيد الفصح المجيد وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “بعرف الظروف صعبة والكلام ما عاد يعطينا أمل، بس نحنا إيماننا قائم على الرجا، وما فينا إلا ما نتأمل بإيام أحلى.

بدي إتمنى فصح مجيد لكل اللي عم يحتفلو اليوم بهالعيد، على أمل تكون قيامة المسيح نهج حياة يخلصنا من المصاعب اللي عم نمرق فيها ونعيشها كل يوم”. ولاقى منشورها إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين شكروها وعايدوها بالمقابل.

على صعيد آخر تصدر وسم “كلنا اليسا” الترند قبل أيام على موقع التواصل الإجتماعي، في السعودية والجزائر وعدد من البلدان الأخرى، وذلك دعماً لها.

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