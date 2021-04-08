إليسا الثالثة ضمن أكثر الفنانين العرب استماعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

فازت الفنانة اللبنانية إليسا بالمركز الثالث ضمن أكثر الفنانين العرب استماعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منصتي “أنغامي” و”ديزر” في 2020 بينما كان ألبومها “صاحبة رأي” الأكثر رواجا في المنطقة.

في المقابل، لم تتوانى إليسا عن تصريحاتها النارية كما اعتاد عليها جمهورها، وقالت في تصريح سابق: “ما رح اسكت عن الظلم يلي يطالنا كمواطنين من إجرام النظام الفاسد لأن لبنان علمني كون انسانة حرة وعندي رأي وأحب الحياة، وعندي انفتاح على الآخر. حتى بموضوع التناقضات الموجودة في هذا البلد ساهمت بإغناء روحي وتنمية شخصيتي لأكون ما انا عليه اليوم”.

ودعت المواطنين إلى عدم السكوت وتحمل مسؤولية البلد في ظل الظروف الراهنة، وقالت: “نحب لبنان قبل حبنا لزعمائنا ولمصالحهم. فالإنسان الذي لا يملك هوية خاصة ليس لديه وطن”.