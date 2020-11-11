إليسا: “باسيل شو زرع حصد”… والعهد “زفت”

بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاقها بعالم الفن، حلّت الفنانة اللبنانية إليسا ضيفة عبر شاشة الـmtv مع الإعلامي زافين ضمن حلقة خاصة.

وجاءت تصريحات إليسا في المحور الثاني نارية في الحديث عن السياسيين في لبنان.

إذ بدأت مع رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية وتصريحاتها السابقة عن ترشيحها له لتولى رئاسة الجمهورية، فقالت إنه تسرّعت ولو عاد بها الزمن، لن ترشحه، هي التي تعرفه على المستوى الشخصي وتحبه وتحترمه وتدرك أنه صادق وفق ما قالت.

أما عن فكّ الارتباط بينها وبين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، فأكدت أنّها تحبّه ولو دخل الى الاستديو فستسلم عليه وتقبّله، ولكن هذا لا يمنع انه والرئيس سعد الحريري أخطآ في كونهما “اللي جابوا عون اللي وصلنا للعهد الزفت”، وفق وصفها. اما لو خيرت بينه وبين فرنجية لرئاسة الجمهورية، فستختار جعجع لأن لا انتماء لديه لـ”حزب الله”، كما قالت.

وإذا ما دخل جبران باسيل الى الاستديو، سألها زافين، فقالت ممازحة: “صعبة يدخل، معجوق بالعقوبات”، التي علّقت عليها بالقول: “شو ما زرع حصد”، مؤكدة أنّ كلامها هذا ليس من باب الشماتة بل لأنّه لا بدّ من حساب وإن فضّلت له كان حساباً داخلياً.

تصريح ناري آخر لإليسا، عن ترسيم الحدود مع اسرائيل، حيث عبّرت عن صدمتها حين اكتشفت أنّ كل ما تربينا عليه من العداوة مع اسرائيل “طلع كذبة”، وفجأة جلسوا على الطاولة معها وبدأوا المفاوضات.

وتمنت من الرئيس نبيه بري ان يحاسب شرطة مجلس النواب على تعاملهم القاسي مع الثوار وان نستعيد “شوية أموال منهوبة”.

أما رسالتها للرئيس عون فاختصرتها بكلمة واحدة “يفل”.