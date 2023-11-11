إليسا تؤكد من جديد: لبنان لا يريد الحرب

تتعالى الأصوات الداعية إلى تجنّب الحرب وإبعاد شبحها عن لبنان، في ظل التوتر المتصاعد والمناوشات المحتدمة التي يشهدها جنوب لبنان.

في هذا الإطار، نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر منصة “إكس” صورة تحت هاشتاغ “لبنان لا يريد الحرب”.

وكانت قد نشرت في وقت سابق صورتين تحت هاشتاغ “لبنان لا يريد الحرب”.

وقد ظهرت في إحدى الصورتين مقارنة بين مشهدية العاصمة بيروت ما بين أيام الحرب والسلام، وقد كتب عليها “كي لا يتكرر الماضيط.